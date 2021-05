Rivoluzione De Laurentiis | “Prepara un clamoroso ritorno nell’area tecnica del Napoli”

(Di martedì 4 maggio 2021) Aurelio Devuole ildi Pierpaolo Marino al, alla base dellac’è proprio ildell’attuale dirigente dell’Udinese. Sarebbe la terza volta per Marino come dirigente alla SSCN. La prima volta fu ai tempi di Diego Armando Maradona, poi è ritornato per volere proprio di Aurelio Dequando c’era da rifondare ildopo il fallimento e la Serie C. In quel caso il patron del, completamente a digiuno di calcio, si affidò completamente all’esperto Marino per risollevare le sorti della società azzurra. Il dirigente fu fautore delin Serie A e del rientro deltra le grandi squadre italiane ed europee.: dove va Giuntoli Secondo ...

Come__Se : Uè, questa sì che è una rivoluzione. De Laurentiis compra giocatori sempre più giovani. Anche non ancora nati. Come… - napolipiucom : Koulibaly, l'avvocato: 'Con la Champions non ci sarà la rivoluzione di De Laurentiis. Vi ...… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fulvio Marrucco: “La forza del Napoli è il gruppo, la Champions potrebb… - SiamoPartenopei : Koulibaly, l'avvocato: 'De Laurentiis voleva una rivoluzione, può saltare tutto con la Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Laurentiis

TUTTO mercato WEB

... che vorrebbero unasia in società (via Agnelli e Paratici, dentro Nasi e uno tra ... Gattuso, da mesi separato in casa con De, sa bene che il suo ciclo napoletano è prossimo a ...Cosa ha in mente John Elkann? Come detto Elkann ha in mente unacome mai si è visto ... anche se il contratto scade nel 2024 e Denon sembra proprio voler aprire ad una sua ...La Gazzetta dello Sport si concentra sulle scelte future della dirigenza del Napoli. Al di là della qualificazione in Champions League, l'obiettivo ...Il collega Ceccarini su Tmw: La Champions per la Juventus è un bivio fondamentale per il futuro. Se questo traguardo non dovesse essere raggiunto in queste ultime 5 partite allora ...