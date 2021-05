Provincia di Napoli, crolla il soffitto al pronto soccorso: tragedia sfiorata in ospedale (Di martedì 4 maggio 2021) Un dramma quello accaduto nella giornata di ieri all’ospedale Santa Maria della Pieta, a Nola. Nel reparto utilizzato per triage, si è verificato il crollo del soffitto. All’interno del reparto c’era un paziente che è stato sfiorato da alcuni calcinacci che fortunatamente non hanno creato conseguenza. Solo un grosso spavento per l’uomo che era in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 maggio 2021) Un dramma quello accaduto nella giornata di ieri all’Santa Maria della Pieta, a Nola. Nel reparto utilizzato per triage, si è verificato il crollo del. All’interno del reparto c’era un paziente che è stato sfiorato da alcuni calcinacci che fortunatamente non hanno creato conseguenza. Solo un grosso spavento per l’uomo che era in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

