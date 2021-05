Presunto violentatore seriale a Sassari | arresto convalidato

(Di martedì 4 maggio 2021) La gip diCarmela Rita Serra hal'e confermato la misura cautelare del carcere per Koabr Buhro, accusato di tre tentativi di stupro messi a segno tra giovedì e sabato a ...

La gip di Sassari Carmela Rita Serra ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare del carcere per Koabr Buhro, accusato di tre tentativi di stupro messi a segno tra giovedì e sabato a ......(Lauria ndr) le avrebbe convinte a rimanere - scrive il quotidiano - 'Ci chiedeva di aspettare un po' di tempo perché avendo bevuto alcolici Francesco (unico patentato endr) ...La gip di Sassari, Carmela Rita Serra, ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare del carcere per Koabr Buhro, accusato di tre tentativi di stupro messi a segno tra giovedì e sabato a S ...Il 32enne, destinatario a marzo di un decreto di espulsione e intimazione a lasciare l'Italia emessi da prefetto e questore di Nuoro, già condannato per violenze commesse nel nord della penisola, è ac ...