Nel Palazzolo l’umanità di Cristo e dei poveri

(Di martedì 4 maggio 2021) Una lapide al civico 109 di via XX Settembre – si chiamava contrada di Prato quando nacque – ricorda il luogo in cui venne alla luce don Luigi, il 10 gennaio 1827. A poca distanza una strada adiacente il suo oratorio e le sue istituzioni, gli fu intitolata dal Comune, nel 1896, qualificandolo come «filantropo». Porta il suo nome la casa di cura in via San Bernardino, nata dalla sua attenzione ai malati. Il suo nome appare sulla lapide che ne ricorda il battesimo, l’11 dicembre 1827, in S. Alessandro in Colonna. I nomi incisi sulle lapidi si trasmettono nel tempo, incuriosiscono chi li legge. Le iniziative della mente e del cuore dell’uomo comunicano nel tempo ad altri uomini - che forse non ne conobbero mai gli autori - la bontà, la bellezza, la gratuità, la gioia di essere uomini autentici, partecipi di un progetto che li realizza e li compie. Il cuore umano ...