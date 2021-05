Luana D’Orazio muore intrappolata in un macchinario mentre lavorava, tutto è successo in pochi secondi (Di martedì 4 maggio 2021) Luana D’Orazio stava lavorando nell’azienda tessile in provincia di Prato presso cui era stata assunta un anno fa, quando è rimasta intrappolata all’interno di un macchinario. Nei primi quattro mesi del 2021, sono già stati 120 i casi di morti sul lavoro. Più di uno al giorno. Una strage silenziosa che, rispetto ai dati di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 maggio 2021)stava lavorando nell’azienda tessile in provincia di Prato presso cui era stata assunta un anno fa, quando è rimastaall’interno di un. Nei primi quattro mesi del 2021, sono già stati 120 i casi di morti sul lavoro. Più di uno al giorno. Una strage silenziosa che, rispetto ai dati di L'articolo proviene da Leggilo.org.

