Il direttore dell’Asl Volpe sui vaccini | “Ora nuovi hub e le attività produttive”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMorcone (Bn)- Ilgeneraledi Benevento, Gennaroè intervenuto questa mattina all’inaugurazione dell’hub vaccinale di Morcone ed ha fatto il punto della situazione suinel Sannio. “Al momento posso confermare che il 30% della popolazione sannita ha avuto almeno una inoculazione. E gli hub – ha dichiarato il– aiuteranno ad aumentare sensibilmente la percentuale. Per questo sono previste duecentri che dovrebbero aprire in settimana a Montesarchio e San Giorgio del Sannio. Altra priorità sono lee le cantine, da oggi lavoreremo per quello con l’obiettivo di mettere in sicurezza gli operatori”. Sulla fornitura di ...