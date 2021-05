Festa Scudetto Inter, Salvini contro Sala. Ma in piazza c’era anche una consigliera della Lega: “Ero alla Rinascente a comprare un vestito” (Di martedì 4 maggio 2021) Festa Scudetto Inter, Matteo Salvini contro Beppe Sala: “Milano ha ancora un sindaco?”. La Festa dei tifosi dell’Inter per la conquista dello Scudetto è diventata un caso politico, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha attaccato il sindaco di Milano Beppe Sala, criticato anche da diversi utenti social, che hanno evidenziato come gli assembramenti erano prevedibili e quindi facilmente evitabili. Le autorità locali hanno risposto facendo sapere che chiudere le piazze avrebbe potuto avere un effetto indesiderato, ossia quello di creare situazioni critiche spingendo i tifosi a radunarsi in spazi meno ampi. Inoltre Intervenire ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021), MatteoBeppe: “Milano ha ancora un sindaco?”. Ladei tifosi dell’per la conquista delloè diventata un caso politico, con il leaderMatteoche ha attaccato il sindaco di Milano Beppe, criticatoda diversi utenti social, che hanno evidenziato come gli assembramenti erano prevedibili e quindi facilmente evitabili. Le autorità locali hanno risposto facendo sapere che chiudere le piazze avrebbe potuto avere un effetto indesiderato, ossia quello di creare situazioni critiche spingendo i tifosi a radunarsi in spazi meno ampi. Inoltrevenire ...

