Farmaco causa ipersessualità e ludopatia | Pfizer condannata dalla Corte d’appello di Milano a mezzo milione di risarcimento

(Di martedì 4 maggio 2021)Italia dovrà risarcire i danni biologici per invalidità temporanea per sei anni e i danni economici a un paziente che dal 2001 al 2006 ha assunto il medicinale ‘Cabases’ prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense per la cura del Parkinson per gli effetti collaterali incontrollabili che il medicinale ha gli ha provocato, tra cuie iper sessualità, costringendolo anche a dimettersi dal lavoro. Lo ha deciso venerdì scorso ladiche ha confermato la decisione del Tribunale didel marzo 2020 che aveva “accertato la responsabilità diItalia nella determinazione dell’effetto collaterale dellaper assunzione di Cabases” condannando l’azienda farmaceutica a risarcire circa 200mila euro per ...

"I primi sintomi si sono manifestati pochi mesi dopo l'assunzione del farmaco - ha raccontato l'avvocato che si è occupato della causa - ma semplicemente il difetto per mancanza di una adeguata informazione." La casa farmaceutica Pfizer è stata condannata in secondo grado dal tribunale di Milano per il rischio di ludopatia non inserito nel foglietto illustrativo del farmaco assunto per la cura del Parkinson. Il paziente affetto da Parkinson ha iniziato a soffrire di ludopatia e ipersessualità dopo aver assunto il Cobaser della Pfizer. Effetti indesiderati non presenti all'epoca sul bugiardino. L'azienda condannata a risarcire i danni.