DROPKICK MURPHYS – Il gruppo celtic punk più famoso al mondo in a Jesolo il 4 febbraio 2022 (Di martedì 4 maggio 2021) I DROPKICK MURPHYS, band americana di Boston, simbolo del celtic punk mondiale, annunciano le date del nuovo tour europeo previsto per il 2022. La nuova tournée del gruppo, conosciuto e amato in tutto il mondo, toccherà anche l’Italia e precisamente il PalaInvent di Jesolo, venerdì 4 febbraio 2022 (ore 21.30), per un unico imperdibile concerto su tutto il territorio nazionale. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita a partire dalle 10.00 di venerdì 7 maggio, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito. Tutte le info su www.azalea.it. I DROPKICK ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 maggio 2021) I, band americana di Boston, simbolo delmondiale, annunciano le date del nuovo tour europeo previsto per il. La nuova tournée del, conosciuto e amato in tutto il, toccherà anche l’Italia e precisamente il PalaInvent di, venerdì 4(ore 21.30), per un unico imperdibile concerto su tutto il territorio nazionale. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione il Comune diTurismo, saranno in vendita a partire dalle 10.00 di venerdì 7 maggio, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito. Tutte le info su www.azalea.it. I...

Pugni in alto e alza il volume, sempre: intervista ai Dropkick Murphys Giunti al decimo album in studio con "Turn Up That Dial", i Dropkick Murphys non hanno perso un briciolo dell'energia e della loro proverbiale genuinità, regalandoci l'ennesimo disco che, soprattutto ...

