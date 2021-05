Diletta Leotta: “Il bacio con Friedkin? Solo un limone” (Di martedì 4 maggio 2021) Diletta Leotta ha confermato di essere legata a Can Yaman e ha detto la sua in merito alle foto in cui è ritratta con Ryan Friedkin. Nei giorni scorsi una nuova valanga di gossip ha travolto Diletta Leotta: il settimanale Oggi ha infatti pubblicato delle foto – risalenti a dicembre 2020 – in cui si vede la conduttrice mentre è intenta a baciare il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin. Diletta Leotta è stata raggiunta dai microfoni di Striscia la Notizia, a cui ha confermato di essere legata sentimentalmente a Can Yaman. A proposito del bacio dato a Friedkin la conduttrice ha specificato: “Se hai 29 anni, sei single, non sei sposato, un limone te lo puoi concedere”. Diletta ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 4 maggio 2021)ha confermato di essere legata a Can Yaman e ha detto la sua in merito alle foto in cui è ritratta con Ryan. Nei giorni scorsi una nuova valanga di gossip ha travolto: il settimanale Oggi ha infatti pubblicato delle foto – risalenti a dicembre 2020 – in cui si vede la conduttrice mentre è intenta a baciare il vicepresidente della Roma, Ryanè stata raggiunta dai microfoni di Striscia la Notizia, a cui ha confermato di essere legata sentimentalmente a Can Yaman. A proposito deldato ala conduttrice ha specificato: “Se hai 29 anni, sei single, non sei sposato, unte lo puoi concedere”....

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - FQMagazineit : Striscia la Notizia, Tapiro a Diletta Leotta per il bacio con Ryan Friedkin: “Un limone si può concedere” - cronacadiroma : #DilettaLeotta fa chiarezza su #ryanfriedkin e #CanYaman #4Maggio -