Brutto episodio per Stefano De Martino | Se l’è ritrovato completamente distrutto

Leggi su kronic

(Di martedì 4 maggio 2021) Uno spiacevoleha visto protagonisteDe. Il conduttore e ballerino ha pubblicato tutti sui social, denunciando l’accadutoDe(Instagram)Tengono banco, in queste ore, quelli che sono stati i festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter. La squadra nerazzurra, dopo nove anni di egemonia juventina, ha conquistato il titolo italiano, ed è cosi scattata la grande festa in quel di Milano. Si parla addirittura di 30mila persone presente in quel di Piazza Duomo, in un maxi assembramento che ha indignato tutta Italia. Vero è che altri episodi di questo tipo erano già accaduti, in ambito sportivo ma anche sociale e politico (vedi il 25 aprile), ma quello della festa interista è davvero un tema scottante. C’è chi punta il dito contro le istituzioni, di fatto assenti nel ...