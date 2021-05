Attenti al Pnrr, il difficile per Draghi deve ancora arrivare. Parla Maffè (Di martedì 4 maggio 2021) Il difficile viene adesso. Ora che il Pnrr è sul tavolo di Ursula von der Leyen, comincia il vero gioco per Mario Draghi e il suo governo: le riforme, innanzitutto e poi quel patto tra pubblico e privato che il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è tornato a caldeggiare. Forse è per questo che, per dirla con le parole di Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista della Bocconi, il Recovery Plan “è come una matrioska: tolto un primo strato, ce ne è un altro e poi un altro ancora: perché il Pnrr sono più operazioni dentro un’operazione”. Maffè, partiamo dal principio. Questo Recovery Plan le piace oppure no? Certamente per certi versi è migliore di quello precedente. Ma diciamo una cosa: questo Pnrr è una specie di matrioska, perché da fuori quello ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) Ilviene adesso. Ora che ilè sul tavolo di Ursula von der Leyen, comincia il vero gioco per Marioe il suo governo: le riforme, innanzitutto e poi quel patto tra pubblico e privato che il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è tornato a caldeggiare. Forse è per questo che, per dirla con le parole di Carlo Alberto Carnevale, economista della Bocconi, il Recovery Plan “è come una matrioska: tolto un primo strato, ce ne è un altro e poi un altro: perché ilsono più operazioni dentro un’operazione”., partiamo dal principio. Questo Recovery Plan le piace oppure no? Certamente per certi versi è migliore di quello precedente. Ma diciamo una cosa: questoè una specie di matrioska, perché da fuori quello ...

