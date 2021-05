Amici 20, Rudy Zerbi rimprovera Deddy: “Ti senti arrivato!” E il cantautore scoppia in lacrime (Di martedì 4 maggio 2021) Tensioni forti nella scuola di Amici 20 tra il cantautore Deddy e il suo coach Rudy Zerbi. Sabato 8 maggio si terrà la semifinale della ventesima edizione del talent show e da come abbiamo potuto appurare nell’ultimo Daytime andato in onda la tensione all’interno della scuola è alle stelle. In particolare a farne le spese è stato il cantautore Deddy. Entrato in punta di piedi all’interno del programma, si è fatto strada tra i suoi compagni, visibilmente avanti in termini di esperienze canore. Nonostante l’insicurezza iniziale, l’allievo che lavorava in una barberia, si è rimboccato le maniche riuscendo a raggiungere risultati notevoli. A testimonianza di ciò, l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista di un ingaggio importante presso una nota casa discografica. In ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021) Tensioni forti nella scuola di20 tra ile il suo coach. Sabato 8 maggio si terrà la semifinale della ventesima edizione del talent show e da come abbiamo potuto appurare nell’ultimo Daytime andato in onda la tensione all’interno della scuola è alle stelle. In particolare a farne le spese è stato il. Entrato in punta di piedi all’interno del programma, si è fatto strada tra i suoi compagni, visibilmente avanti in termini di esperienze canore. Nonostante l’insicurezza iniziale, l’allievo che lavorava in una barberia, si è rimboccato le maniche riuscendo a raggiungere risultati notevoli. A testimonianza di ciò, l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista di un ingaggio importante presso una nota casa discografica. In ...

