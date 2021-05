Alba Parietti, le parole toccanti per ricordare Luana D’Orazio: “una morte ingiusta, atroce..” (Di martedì 4 maggio 2021) Alba Parietti si rivolge alla giovane caduta sul lavoro, Luana D’Orazio. Le sue parole sono davvero toccanti e invitano alla solidarietà. La tragica morte sul lavoro della 23enne Luana D’Orazio ha commosso l’Italia. Ognuno di noi ha ritrovato qualcosa di sé in questa storia, ultimo capitolo di una battaglia lunga secoli per i diritti dei lavoratori. Si è espressa anche la conduttrice e attrice Alba Parietti, con parole toccanti e spontanee, dal suo profilo Instagram. parole rivolte a chi non c’é più e a chi resta. A chi deve andare avanti senza dimenticare, a chi deve lottare per un mondo migliore. Alba ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021)si rivolge alla giovane caduta sul lavoro,. Le suesono davveroe invitano alla solidarietà. La tragicasul lavoro della 23enneha commosso l’Italia. Ognuno di noi ha ritrovato qualcosa di sé in questa storia, ultimo capitolo di una battaglia lunga secoli per i diritti dei lavoratori. Si è espressa anche la conduttrice e attrice, cone spontanee, dal suo profilo Instagram.rivolte a chi non c’é più e a chi resta. A chi deve andare avanti senza dimenticare, a chi deve lottare per un mondo migliore....

