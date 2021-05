Ai giovani non serve il mutuo ma un affitto basso (Di martedì 4 maggio 2021) Nel prossimo disegno di legge “Sostegni bis”, che il governo prevede di varare in questa settimana, è inserita la norma che consente agli under 36 di comprare casa con la garanzia dello Stato. Si tratta di una delle prime misure per la ripartenza, accolta da un generale consenso. Eppure, se ci fermiamo a riflettere, la soluzione prospettata ricalca schemi del passato e non tiene conto delle esigenze delle nuove generazioni. Sappiamo, come ha detto il presidente Mario Draghi, quanto sia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Nel prossimo disegno di legge “Sostegni bis”, che il governo prevede di varare in questa settimana, è inserita la norma che consente agli under 36 di comprare casa con la garanzia dello Stato. Si tratta di una delle prime misure per la ripartenza, accolta da un generale consenso. Eppure, se ci fermiamo a riflettere, la soluzione prospettata ricalca schemi del passato e non tiene conto delle esigenze delle nuove generazioni. Sappiamo, come ha detto il presidente Mario Draghi, quanto sia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

