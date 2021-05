Adrien Silva conquista la Sampdoria: exploit dell’ex Leicester (Di martedì 4 maggio 2021) Gara quasi perfetta di Adrien Silva contro la Roma: il centrocampista della Sampdoria guida i compagni dalla mediana La Sampdoria ha ripreso quest’oggi gli allenamenti in vista della delicata trasferta contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18.00. Uno dei protagonisti indiscussi nell’ultimo match di campionato con la Roma è sicuramente Adrien Silva. Il nazionale portoghese guida il centrocampo con la sua esperienza: ben 77 i palloni giocati da “O Maestro” conditi da un 92% di passaggi riusciti. Il tecnico Claudio Ranieri, vista anche l’assenza per infortunio di Albin Ekdal, gli ha affidato le chiavi della mediana blucerchiata e lui non ha deluso le aspettative L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Gara quasi perfetta dicontro la Roma: il centrocampista dellaguida i compagni dalla mediana Laha ripreso quest’oggi gli allenamenti in vista della delicata trasferta contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18.00. Uno dei protagonisti indiscussi nell’ultimo match di campionato con la Roma è sicuramente. Il nazionale portoghese guida il centrocampo con la sua esperienza: ben 77 i palloni giocati da “O Maestro” conditi da un 92% di passaggi riusciti. Il tecnico Claudio Ranieri, vista anche l’assenza per infortunio di Albin Ekdal, gli ha affidato le chiavi della mediana blucerchiata e lui non ha deluso le aspettative L'articolo proviene da Calcio News 24.

