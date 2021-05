Torino-Parma 1-0, le pagelle: scatto dei granata verso la salvezza, la squadra di D’Aversa in Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è conclusa la 34esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Parma. Importante passo in avanti dei granata verso l’obiettivo salvezza, mentre la squadra di D’Aversa è ufficialmente nel campionato di Serie B. In gol Vojvoda, è quanto emerso anche dalle pagelle. Il primo tempo è stato equilibrato, le migliori occasioni sono dei granata: un colpo di testa di Sanabria di poco fuori ma soprattutto la traversa di Ansaldi. Il Parma ci prova con Brugman e Cornelius. Nel secondo tempo la sfida si sblocca con Vojvoda, poi un gol annullato a Belotti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-0. Torino-Parma, le ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 maggio 2021) Si è conclusa la 34esima giornata del campionato diA, sono scese in campo. Importante passo in avanti deil’obiettivo, mentre ladiè ufficialmente nel campionato diB. In gol Vojvoda, è quanto emerso anche dalle. Il primo tempo è stato equilibrato, le migliori occasioni sono dei: un colpo di testa di Sanabria di poco fuori ma soprattutto la traversa di Ansaldi. Ilci prova con Brugman e Cornelius. Nel secondo tempo la sfida si sblocca con Vojvoda, poi un gol annullato a Belotti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-0., le ...

