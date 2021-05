Supercoppa Serie C | calendario e date Si inizia il 15 maggio

(Di lunedì 3 maggio 2021) In base ai risultati conseguiti al termine del CampionatoC 2020-2021, le sottonotate società classificate al primo posto dei rispettivi gironi, sono ammesse alla disputa della 21a Edizione dellaC: GIRONE A COMO GIRONE B PERUGIA GIRONE C TERNANA Laverrà organizzata direttamente dalla Lega Pro, con la collaborazione delle tre Società, secondo le norme previste dal Regolamento della, di cui al Com. Uff. n. 162/L del 12.04.2021 di Lega Pro. Si riporta ildella 1a Giornata dellaC. SABATO 082021 1 a GIORNATA PERUGIA – COMO Riposa: TERNANA Modalità di svolgimento Le tre società ammesse formeranno un “Girone a 3” con tre giornate di ...

diC, tutte le date: apre il Perugia col Como, la Ternana aspetta il derby 3 maggio 2021 Perugia in B, Kouan intervista Vanbaleghem: 'Daje freghi'. E poi carica: 'Ora il derby!' 2 ......gli sconfitti e i vincitori della sfida del Curi Perugia già in campo sabato 8 maggio per la prima giornata del minitorneo tra le tre vincenti dei gironi dellaC che aggiudicherà la...In base ai risultati conseguiti al termine del Campionato Serie C 2020-2021, le sottonotate società classificate al primo posto dei rispettivi.In base ai risultati conseguiti al termine del Campionato Serie C 2020-2021, le sottonotate società classificate al primo posto dei rispettivi gironi, sono ammesse alla disputa della ...