“Summertime” | annunciata la seconda stagione

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dal 3 giugno i nuovi episodi Lo scorso anno con tanto di colonna sonora di Tommaso Paradiso, sulle note di “Riccione”, debuttava su Netflix la serie tv “”. Ora è stata confermata anche ladella produzione originale italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –, che farà il suo debutto il prossimo 3 giugno. Nel teaser trailer le immagini sono scandite dall’inedito “L’ultima notte”, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per, da oggi disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, presente nella colonna sonora con il suo stile autentico e diretto anche con i brani “18 anni” e “Solo te”, è inoltre protagonista di un cameo all’interno della serie. Anche se può sembrare un brano spensierato, ‘L’ultima notte’ nasconde la nostalgia di un’estate ...

Prodotta insieme a Fandango e entro la fine del 2021, Luna Park, che... In Summertime 2 ritroveremo il cast principale, che ha conquistato il pubblico: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni) ...