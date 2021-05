Riapre l’armadio di Emily in Paris 2 | Lily Collins torna a Parigi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il guardaroba diin2 era già pronto da un po’, ma il primo ciak è stato battuto solo ai primi di maggio.è pronta are sui tacchi a spillo per le vie diper la seconda stagione della serie di cui è protagonista e produttrice esecutiva.in2, creata e prodotta da Darren Star, è stata annunciata da Netflix lo scorso novembre, dopo l’incredibile successo dei primi 10 episodi e un finale aperto che preannunciava un sequel. Il primo capitolo della comedy è stato visto da 58 milioni di famiglie nei primi 28 giorni dopo il lancio, il 2 ottobre scorso. E a sorpresa, tra molte polemiche, la serie è stata anche in corsa per i Golden Globes.L’annuncio della produzione diin ...