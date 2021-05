Renzi: “Incontro in autogrill? Conte non è caduto per intrighi” (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Incontro con lo 007 in autogrill? Matteo Renzi replica su Twitter alle anticipazioni lanciate da Report sui social sull’inchiesta, in onda questa sera, a firma di Giorgio Mottola e Danilo Procaccianti sul “misterioso Incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini”. “Messaggio agli inconsolabili – scrive il leader di Italia Viva -: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogrill…). Semplicemente Draghi è meglio di Conte e l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) –con lo 007 in? Matteoreplica su Twitter alle anticipazioni lanciate da Report sui social sull’inchiesta, in onda questa sera, a firma di Giorgio Mottola e Danilo Procaccianti sul “misterioso, in piena crisi di governo, tra Matteoe lo 007 Marco Mancini”. “Messaggio agli inconsolabili – scrive il leader di Italia Viva -: il Governonon èper, complotti o incontri segreti (all’…). Semplicemente Draghi è meglio die l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

reportrai3 : Esclusiva #Report: il misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini. L'a… - ale_dibattista : Questa sera andrà in onda su Report un servizio su un incontro “carbonaro” in un autogrill tra il senatore Renzi e… - a70199617 : RT @kiara86769608: DOPO L’ANTICIPAZIONE SULL’INCONTRO DI RENZI CON LO 007 ITALIA VIVA PRESENTA INTERROGAZIONE CON DOSSIER FALSI CONTRO REPO… - nuccia20 : RT @RiminiViva: @matteorenzi Tutto ciò è ESILARANTE! Non sanno più a cosa attaccarsi per creare il 'caso Renzi' della settimana. Fra poco l… - Mendel_64 : RT @ale_dibattista: Questa sera andrà in onda su Report un servizio su un incontro “carbonaro” in un autogrill tra il senatore Renzi e Marc… -