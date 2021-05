"Questo sms del 29 agosto, non è un caso". Con Ciro Grillo proprio come con Bossetti? Bomba di Giletti sull'inchiesta | Video (Di lunedì 3 maggio 2021) La verità su Ciro Grillo, i suoi 3 amici e la presunta violenza sessuale su una 19enne italo-svedese sta tutta in due date. Massimo Giletti, a Non è l'Arena, mostra lo screenshot degli sms tra due dei ragazzi coinvolti. Il 29 agosto 2019 (lo stupro sarebbe avvenuta a luglio, nella villa sarda di Beppe Grillo a Porto Cervo) uno dei 4 scrive: "Ho paura che quella ci ha denunciata". Risposta sibillina di un altro dei ragazzi: "3 vs 1". Ma a Giletti non torna appunto la data. "Siamo il 29 agosto, i ragazzi vengono interrogati in Procura il 5 settembre". "Questo timore espresso dall'sms potrebbe raccontare una preoccupazione che il gruppo condivide in quanto erano presenti, ma non possiamo fare ulteriori interpretazioni sul fatto che sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) La verità su, i suoi 3 amici e la presunta violenza sessuale su una 19enne italo-svedese sta tutta in due date. Massimo, a Non è l'Arena, mostra lo screenshot degli sms tra due dei ragazzi coinvolti. Il 292019 (lo stupro sarebbe avvenuta a luglio, nella villa sarda di Beppea Porto Cervo) uno dei 4 scrive: "Ho paura che quella ci ha denunciata". Risposta sibillina di un altro dei ragazzi: "3 vs 1". Ma anon torna appunto la data. "Siamo il 29, i ragazzi vengono interrogati in Procura il 5 settembre". "timore espresso dall'sms potrebbe raccontare una preoccupazione che il gruppo condivide in quanto erano presenti, ma non possiamo fare ulteriori interpretazioni sul fatto che sia ...

