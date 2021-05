(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilcade al 90' contro l'.Un insuccesso che rimarrà nella testa e nei cuori di tutti i tifosi biancorossi, che si sono visti soffiare dalla formazione basca la possibilità di andare ad un solo punto di distanza da Real Madrid e Barcellona, rispettivamente al secondo e terzo posto dellae distaccate di sole due lunghezze dalla capolista Atletico Madrid. Una stagione entusiasmante e senza esclusione di colpi quella che sta rendendo protagonista la, con le prime quattro della classe che potenzialmente sono tutte ancora in lizza per portarsi a casa uno storico titolo.Una gara di sostanziale equilibrio quella tra, con entrambe le compagini che non sono riuscite a prevalere in un confronto ...

CalcioPillole : Si interrompe la striscia positiva del #Siviglia che cade in casa contro l'Athletic Bilbao - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Siviglia beffato all'89' dall’Athletic Bilbao: addio sogni di gloria - Daniele20052013 : Liga: Siviglia sconfitta in casa dall'Athletic Bilbao, la vetta si allontana - ETGazzetta : Siviglia beffato all'89' dall’Athletic Bilbao: addio sogni di gloria - Mediagol : #Liga, Siviglia-Athletic Bilbao 0-1: Williams salva i baschi al 90', Lopetegui ko. La classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Siviglia

Goal.com

Gli ospiti, dopo aver battuto la capolista, riescono a fermare un'altra big della. Prima palla gol per ilal 24' con uno stacco di testa imperioso di En Nesyri che trova una strepitosa ...Spread the love Il posticipo del lunedì sera nellaè quello frae...Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate Le prime tre della classe in Liga sono ancora racchiuse in due punti, in testa l’ Atletico Mad ...Il Siviglia era chiamato ad una prova di maturità non indifferente, in casa e contro un Athletic Bilbao lontano dalla zona Europa. Ma i baschi non regalano nulla a nessuno e un gol al 90' di Inaki Wil ...