La caccia alle varianti in Italia è ancora un miraggio E chi può farlo è bloccato | il caso Elixir e la burocrazia della Regione Puglia

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tre potenti macchinari capaci di analizzare in totale più di 4.000 campioni di virus al giorno, un personale specializzato offertosi volontario, un centro di expertise capace di interpretare i dati e identificare in maniera capillare tutte le possibilidi Covid-19 sul territorio. Una realtà come quella appena descritta inesiste, ma è ferma. E lo è in un momento in cui riuscire a intercettare preventivamente le mutazioni di Covid-19 appare fondamentale per capire contro chi ci ritroviamo a dover combattere. Open aveva già spiegato a metà febbraio l’importanza del sequenziamento. E cioè di quella procedura che aiuta a capire quanto e come cambia il virus e a trovare, per tempo, le soluzioni per riuscire a vincerlo, anche nelle sue nuove forme. Allora avevamo indagato i nodi alla base del ritardono rispetto a ...