Inter | in migliaia in piazza per lo Scudetto Fontana | “Era prevedibile” Probabile un aumento dei casi Locatelli | “Rispettare i morti che abbiamo avuto”

Assembramenti durante i festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter, Fontana: "Era prevedibile, l'importante è che non si verifichino più" I festeggiamenti in piazza per lo Scudetto dell'Inter preoccupano gli esperti e preoccupano anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha ammesso di aspettarsi un aumento dei casi nelle prossime settimane. Fontana sui festeggiamenti dei tifosi dell'Inter: "Era Probabile che eventi del genere si potessero verificare" A margine di una visita ad uno dei nuovi centri vaccinali, il Presidente della Regione Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti esprimendo ...

marcodimaio : Questa foto è di oggi, 2 maggio 2021. Migliaia di persone in piazza del #Duomo a #Milano per lo scudetto dell’Inter… - TgrRaiLombardia : Inter Campione d'Italia con quattro giornate di anticipo. Caroselli di auto in diverse città. A Milano in migliaia… - RaiSport : ?? #Milano in festa per lo #scudetto nerazzurro In migliaia in Piazza #Duomo, sotto la sede dell'#Inter e nelle str… - marcoluci1 : RT @Tg3web: Migliaia di persone in strada a Milano, senza distanziamento, a volte senza mascherine e oltre l'inizio del coprifuoco. I feste… - news_mondo_h24 : Inter, in migliaia in piazza per lo Scudetto. Fontana, “Era prevedibile”. Probabile un aumento dei casi. Locatelli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter migliaia Milano, con il coprifuoco stop alla festa scudetto dell'Inter in città Milano invasa dai tifosi dell'Inter dopo lo scudetto conquistato dalla squadra di Conte con cinque giornate d'anticipo. Almeno ... ora del coprifuoco, ciò che rimane è solo devastazione: migliaia di ...

Bianchini, Draghi rimuova il ministro Lamorgese ...espiatorio del contagio e poi vediamo le immagini dei maxi - assembramenti di decine di migliaia di ... come i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter e quelli per il rientro in B del Perugia. E ...

Scudetto Inter, migliaia di tifosi assembrati in piazza Duomo a Milano - Italia Agenzia ANSA Covid, Bianchini (Mio Italia): “Draghi rimuova ministro Lamorgese” Bianchini (Mio Italia): "A seguito di quanto accaduto a Milano e a Perugia, il premier Draghi farebbe bene a rimuovere il ministro dell’Interno Lamorgese" ...

“Draghi rimuova il ministro Lamorgese” "Draghi rimuova il ministro Lamorgese". Roma - Paolo Bianchini (Mio Italia): "Stasera, alle 21 in piazza Montecitorio, faremo importanti comunicazioni" ...

