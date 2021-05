Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos (2) (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Intanto emergono nuovi particolari sulle presunte violenze sessuali di gruppo che sarebbero avvenute nella notte tra il 16 e il 17 luglio di due anni fa”. “Mi toglieva i pantaloncini e le mutande, io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene”, inizia così, secondo il racconto della presunta vittima, l’incubo per S.J., che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi amici. Nella denuncia presentata del 26 luglio 2019 presso la stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi, come scrive oggi il quotidiano ‘La Verità’, la giovane racconta in ogni particolare quanto sarebbe avvenuto in quella notte al termine di una serata al Billionaire. La ragazza è in vacanza con la sorelle minore e trascorre le giornate in un B&B. La sera del 16 luglio decide di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) () – Intanto emergonoparticolari sulle presunte violenze sessuali diche sarebbero avvenute nella notte tra il 16 e il 17 luglio di due anni fa”. “Mi toglieva i pantaloncini e le mutande, io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene”, inizia così, secondo il racconto della presunta vittima, l’incubo per S.J., che ha denunciato Ciroe i suoi amici. Nella denuncia presentata del 26 luglio 2019 presso la stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi, come scrive oggi il quotidiano ‘La Verità’, la giovane racconta in ogni particolare quanto sarebbe avvenuto in quella notte al termine di una serata al Billionaire. La ragazza è in vacanza con la sorelle minore e trascorre le giornate in un B&B. La sera del 16 luglio decide di ...

repubblica : ?? Accuse di stupro contro Ciro Grillo e gli amici, la Procura di Tempio Pausania chiude le indagini per la seconda… - ilriformista : L'ex ministro non è mai intervenuto (di @aldotorchiaro) @beppe_grillo #Grillo @AlfonsoBonafede - TV7Benevento : Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos... -