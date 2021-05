Festa Inter a Milano, precedente di La Spezia: folla in strada per la promozione in A e dopo 2 settimane prima zona rossa della 2° ondata (Di lunedì 3 maggio 2021) È il 20 agosto 2020, poco dopo le 23. Lo Spezia Calcio perde 0-1 in casa col Frosinone, ma al fischio finale la città esplode di gioia: grazie all’opposto 0-1 rifilato in trasferta (e al miglior piazzamento nella stagione regolare) gli aquilotti hanno vinto i playoff di B per la prima, storica promozione nella massima serie. Diecimila tifosi invadono piazza Europa, piazza Verdi e i viali del centro. A notte fonda la squadra arriva a raccogliere l’omaggio su un pullman scoperto. È fine estate: sui giornali si analizzano i contagi “importati” da Spagna e Grecia, gli esperti mettono in guardia dalla curva in forte risalita, ma il clima, tra la gente, è ancora quello del liberi tutti. I supporter dello Spezia non indossano mascherine – all’aperto, d’altra parte, l’obbligo ancora non c’è –, il metro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) È il 20 agosto 2020, pocole 23. LoCalcio perde 0-1 in casa col Frosinone, ma al fischio finale la città esplode di gioia: grazie all’opposto 0-1 rifilato in trasferta (e al miglior piazzamento nella stagione regolare) gli aquilotti hanno vinto i playoff di B per la, storicanella massima serie. Diecimila tifosi invadono piazza Europa, piazza Verdi e i viali del centro. A notte fonda la squadra arriva a raccogliere l’omaggio su un pullman scoperto. È fine estate: sui giornali si analizzano i contagi “importati” da Spagna e Grecia, gli esperti mettono in guardia dalla curva in forte risalita, ma il clima, tra la gente, è ancora quello del liberi tutti. I supporter dellonon indossano mascherine – all’aperto, d’altra parte, l’obbligo ancora non c’è –, il metro di ...

