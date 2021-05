Facebook, la crittografia end-to-end arriverà ma non adesso (Di lunedì 3 maggio 2021) Sul blog ufficiale di Facebook, Gail Kent, Messenger policy director, ha pubblicato un aggiornamento sul lavoro che il social sta facendo per implementare la crittografia end-to-end nel sistema di messaggistica di Facebook e su Instagram. La notizia è che non c’è una notizia: occorrerà ancora aspettare. Dal blog ufficiale Facebook arrivano notizie poco entusiasmanti riguardo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 maggio 2021) Sul blog ufficiale di, Gail Kent, Messenger policy director, ha pubblicato un aggiornamento sul lavoro che il social sta facendo per implementare laend-to-end nel sistema di messaggistica die su Instagram. La notizia è che non c’è una notizia: occorrerà ancora aspettare. Dal blog ufficialearrivano notizie poco entusiasmanti riguardo L'articolo proviene da Consumatore.com.

