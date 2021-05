Ex Embraco: arrivate lettere di licenziamento ai lavoratori (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono arrivate le prime lettere di licenziamento ai lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, nel Torinese. Il provvedimento di licenziamento collettivo riguarda 400 lavoratori specializzati nella ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021) Sonole primediaidella exdi Riva di Chieri, nel Torinese. Il provvedimento dicollettivo riguarda 400specializzati nella ...

