DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Yamaha al comando con Vinales, attesa per i long-run

10.42 Grandissimo equilibrio alle spalle di Vinales, con le KTM che si inseriscono in coda al terzetto inseguitore. Brad Binder è 5° in 1'38?1, Miguel OLIVEira 6° in 1'38?2. 10.39 Vinales è sempre leader in 1'37?7 davanti alla Suzuki di Rins, alla Honda di Pol Espargarò e alla Ducati di Zarco. I tre inseguitori dello spagnolo vantano tutti un 1'38?1 come miglior giro di giornata. 10.36 Al momento nessuno è ancora sceso in pista con una doppia gomma media. Dovremo aspettare forse un paio d'ore per assistere alle prime vere simulazioni di gara. 10.33 Pol Espargaro si migliora con la Honda ed è 3° in 1'38?1, subito davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco. 10.30 Un altro passaggio in 1'37?7 per la Yamaha di Maverick Vinales.

