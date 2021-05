De’ Longhi, finalizzato l’accordo per rilevare il controllo totale di Eversys (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera degli organi Antitrust e il verificarsi delle condizioni sospensive, De’ Longhi ha finalizzato l’accordo per rilevare il controllo totale del gruppo svizzero Eversys. L’operazione – come annunciato a fine marzo – si sostanzia nell’acquisizione del restante 60% di partecipazione in Eversys, che va a sommarsi al 40% acquisito da De’ Longhi nel giugno 2017. L’importo previsto per il 60% di partecipazione è pari a circa 110 milioni di franchi svizzeri (100 milioni di euro), che porta il valore totale dell’acquisizione del 100% del gruppo 150 milioni di franchi svizzeri (oltre 136 milioni di euro). Il gruppo Eversys, fondato nel 2009, è attivo nella progettazione e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo il via libera degli organi Antitrust e il verificarsi delle condizioni sospensive, De’haperildel gruppo svizzero. L’operazione – come annunciato a fine marzo – si sostanzia nell’acquisizione del restante 60% di partecipazione in, che va a sommarsi al 40% acquisito da De’nel giugno 2017. L’importo previsto per il 60% di partecipazione è pari a circa 110 milioni di franchi svizzeri (100 milioni di euro), che porta il valoredell’acquisizione del 100% del gruppo 150 milioni di franchi svizzeri (oltre 136 milioni di euro). Il gruppo, fondato nel 2009, è attivo nella progettazione e ...

