“Chi ci lavora…” Barbara D’Urso nel mirino dal vip La notizia a Pomeriggio 5 fa infuriare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) La settimana scorsa vi avevamo già ragguagliati sulla novità del secolo accaduta all’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Riassumendo: Gianmarco Onestini e Valeria Marini, flirtanti già da prima di naufragare in Honduras, si sono finalmente baciati. Ad aver dato lain anteprima è stato proprio il sito del reality spagnolo Supervivientes, ma Luca Onestini ha bollato tutto comefalsa sostenendo che “il 99,9% delle notizie che leggiamo online sono false”. Qua non si tratta solo dei fratelli Onestini e della stellare Valeria Marini, ma si parla anche di. (Continua dopo le foto) “Se è vero che Valeria Marini e mio fratello Gianmarco si sono baciati? Assolutamente no. Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero i primi con una differenza di età enorme, ma è una cosa non ...