Capriolo cade nel Naviglio | salvato a Gaggiano

Ultime Notizie dalla rete : Capriolo cade

Prima Milano Ovest

Gli operatori lo hanno poi legato e bendato, per non farlo spaventare, e si sono sincerati delle condizioni dell'animale: ilera molto spaventato e affaticato , ma stava bene. Tratto in ...nel Naviglio: salvato e liberato nel parco del Ticino.L'animale recuperato dagli operatori di Città Metropolitana: dopo le cure è stato liberato nel parco del Ticino ...RIETI - Un capriolo a spasso per Rieti e il centro storico tra lo stupore e la curiosità di tanti reatini. È stato avvistato di nuovo questa mattina il capriolo che da ...