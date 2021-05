Campania, 959 positivi su meno di 9mila tamponi. Pressione ospedaliera in calo (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 959 i positivi del giorno (347 sintomatici), in Campania, ma su un bassissimo numero di tamponi (8658), come ogni lunedì. Il tasso positivi/tamponi è di conseguenza all’11%. Alto il numero di morti: sono 30, di cui 24 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1751. Si riduce la Pressione ospedaliera: i posti letto occupati, in terapia intensiva, sono 139 contro i 143 di ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 139 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.483 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 959 idel giorno (347 sintomatici), in, ma su un bassissimo numero di(8658), come ogni lunedì. Il tassoè di conseguenza all’11%. Alto il numero di morti: sono 30, di cui 24 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1751. Si riduce la: i posti letto occupati, in terapia intensiva, sono 139 contro i 143 di ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 139 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.483 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

