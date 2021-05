Bomba Uomini e Donne | Litigio furente dietro le quinte tra Tina e Gianni | Maria de Filippi prende provvedimenti su Tina e la taglia

(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ spuntato unlediin cui si vedeCipollari terribilmente seccata nei confronti del suo collega,Sperti. I due condividono il ruolo di opinionisti del dating show da moltissimi anni ormai. Nonostante spesso le loro opinioni risultino divergenti, così come le loro preferenze per i vari personaggi del parterre, i due sono ugualmente molto amici e vanno d’accordissimo. Il segreto di questo rapporto è la sincerità e dirsi sempre quello che pensano. Sono uniti quindi dalla caratteristica comune di non avere peli sulla lingua. Il loro modo di rapportarsi è ben evidente dalle puntate di, dove gli opinionisti non hanno alcuna remora a scontrarsi quando la pensano diversamente su una ...

AndreaSiviero86 : RT @BotGuccini: Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano: 'Gli uomini son tutti uguali'; e contro ai re e a… - Federico__Porta : RT @BotGuccini: Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano: 'Gli uomini son tutti uguali'; e contro ai re e a… - infoitcultura : Uomini e Donne: Roberta e Riccardo stanno mentendo | La segnalazione bomba - zazoomblog : Uomini e Donne: Roberta e Riccardo stanno mentendo La segnalazione bomba - #Uomini #Donne: #Roberta #Riccardo - matteoscandolin : RT @BotGuccini: Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano: 'Gli uomini son tutti uguali'; e contro ai re e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Uomini

Today.it

Ma a quanto pare non è l'unica ad avere giudizi negativi verso l'ex 'e Donne'. Anche Roberto ... Amici 20, il vip asul cantante. Veleno dopo la sua ultima uscita Pubblicato il 03 - 05 - ...e Donne, Riccardo e Roberta stanno prendendo in giro tutti? Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno lasciato lo studio die Donne innamoratissimi l'uno dell'altra. Dopo un breve ...Nessun "colpo" (per fortuna) di scena ieri a Vicenza, e con la mattinata di oggi si è conclusa ufficialmente un’operazione di disinnesco unica in Italia ...E' spuntato un dietro le quinte di Uomini e Donne in cui si vede Tina Cipollari terribilmente seccata nei confronti del suo collega, Gianni ...