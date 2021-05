Auto, Unrae: aprile ancora in profondo rosso, senza incentivi a rischio 300mila immatricolazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Ad aprile continua il trend discendente del mercato dell’Auto in Italia, sui cui numeri hanno ancora scarsissimo peso le vendite dei veicoli elettrici nonostante il loro costante aumento. Nel mese appena trascorso sono state registrate 145.033 nuove immatricolazioni, pari a una riduzione del -17,1% rispetto alle quasi 175.000 unità dello stesso mese del 2019 – mentre non è attendibile il confronto con le 4.295 immatricolazioni di aprile 2020 che equivarrebbe a un aumento a quattro cifre. Nel 1° quadrimestre sono andate perse oltre 120.000 vetture, con 592.181 unità immatricolate, in calo del 16,9% sul 2019. L’Unrae, l’Associazione delle Case Automobilistiche estere, stima che in assenza di rifinanziamento degli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Adcontinua il trend discendente del mercato dell’in Italia, sui cui numeri hannoscarsissimo peso le vendite dei veicoli elettrici nonostante il loro costante aumento. Nel mese appena trascorso sono state registrate 145.033 nuove, pari a una riduzione del -17,1% rispetto alle quasi 175.000 unità dello stesso mese del 2019 – mentre non è attendibile il confronto con le 4.295di2020 che equivarrebbe a un aumento a quattro cifre. Nel 1° quadrimestre sono andate perse oltre 120.000 vetture, con 592.181 unità immatricolate, in calo del 16,9% sul 2019. L’, l’Associazione delle Casemobilistiche estere, stima che in asdi rifinanziamento degli ...

