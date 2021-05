Ascolti TV | Domenica 2 maggio 2021 La Compagnia del Cigno cresce ma non basta 15 47% | Avanti un Altro deve accontentarsi del 14% TV8 al 10 5% con la Moto GP

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ladel2 I dati auditel sono stati diffusi in ritardo. Nella serata di ieri,, su Rai1 in prima visione Ladel2 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 15.47% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 23.52 –Un! Pure di Sera ha raccolto dal video 3.054.000 spettatori pari al 14% di share (presentazione di 8 minuti: 2.457.000 – 9.65%; ultimo segmento di 5 minuti: 1.525.000 – 12.1%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori (4.69%) mentre Bull ha ottenuto 1.204.000 spettatori (4.84%). Su Italia1 It ha intrattenuto 894.000 spettatori con il 4.05% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 32 minuti ...

