Ardea, il Covid “allenta” la morsa sulla città: «Nessun decesso nelle ultime tre settimane» (Di lunedì 3 maggio 2021) Ardea, migliora la situazione sul fronte Covid. A parlare è stato poco fa il Sindaco Mario Savarese cheha postato un aggiornamento sulla situazione in città: «Sono decisamente in regressione i casi di Covid-19 nel nostro comune – scrive il Primo Cittadino – la brutta tendenza registrata a fine marzo si è considerevolmente ridimensionata. Nel diagramma sotto riportato è evidente il passaggio dai 193 casi settimanali ai 57 a fine mese di aprile: solo 4 casi negli ultimi due giorni», aggiunge il Sindaco. Conclude quindi Savarese: «Sono stati nove i decessi nel mese di marzo e 5 quelli ad aprile. Nessun decesso si registra nelle ultime tre settimane (lo scorso 30 aprile ne erano stati notificati altri 4, evidentemente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021), migliora la situazione sul fronte. A parlare è stato poco fa il Sindaco Mario Savarese cheha postato un aggiornamentosituazione in: «Sono decisamente in regressione i casi di-19 nel nostro comune – scrive il Primo Cittadino – la brutta tendenza registrata a fine marzo si è considerevolmente ridimensionata. Nel diagramma sotto riportato è evidente il passaggio dai 193 casi settimanali ai 57 a fine mese di aprile: solo 4 casi negli ultimi due giorni», aggiunge il Sindaco. Conclude quindi Savarese: «Sono stati nove i decessi nel mese di marzo e 5 quelli ad aprile.si registratre(lo scorso 30 aprile ne erano stati notificati altri 4, evidentemente, ...

CorriereCitta : Ardea, il Covid “allenta” la morsa sulla città: «Nessun decesso nelle ultime tre settimane» - ilfaroonline : Covid-19 ad Ardea, al via la distribuzione dei buoni spesa: ecco come fare domanda - ilfaroonline : Covid-19 ad Ardea, 19 nuovi casi in 24 ore: salgono a 308 i positivi nel comune -