Antitrust non apre istruttoria su Intesa Sanpaolo-Cargeas

(Teleborsa) – L'Antitrust non aprirà un'istruttoria sull'acquisizione dell'intero capitale sociale della compagnia assicurativa Cargeas da parte di Intesa Sanpaolo, attraverso la propria controllata Intesa Sanpaolo Vita. L'autorità garante della concorrenza e del mercato – si legge nel bollettino settimanale – ritiene che "l'operazione non sia idonea a determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati" e dunque non determina "la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".

