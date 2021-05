Ambra Angiolini e Francesco Renga: arriva il riavvicinamento | L’indiscrezione (Di lunedì 3 maggio 2021) Francesco Renga ed Ambra Angiolini si stanno riavvicinando? Ieri un segnale molto chiaro durante il concerto del 1 maggio Francesco Renga (Gettyimages)Ieri il concertone del 1 maggio è stato al centro dell’attenzione mediatica, e se ne parlerà anche nei prossimi giorni. A tenere banco soprattutto l’attacco di Fedez alla Lega e ad alcuni dei suoi esponenti, con tanti di discorso recitato davanti a milioni di persone collegati in diretta tv. Non solo. L’accusa di censura nei confronti della Rai sta tenendo banco e dividendo l’opinione pubblica, con moltissimi che si sono schierati proprio con il rapper milanese. Insomma, se ne continuerà a parlare ancora per diverso tempo. Ma non c’è stato, ovviamente, soltanto Federico Lucia ad esibirsi sul palco. Anche altri artisti ... Leggi su kronic (Di lunedì 3 maggio 2021)edsi stanno riavvicinando? Ieri un segnale molto chiaro durante il concerto del 1 maggio(Gettyimages)Ieri il concertone del 1 maggio è stato al centro dell’attenzione mediatica, e se ne parlerà anche nei prossimi giorni. A tenere banco soprattutto l’attacco di Fedez alla Lega e ad alcuni dei suoi esponenti, con tanti di discorso recitato davanti a milioni di persone collegati in diretta tv. Non solo. L’accusa di censura nei confronti della Rai sta tenendo banco e dividendo l’opinione pubblica, con moltissimi che si sono schierati proprio con il rapper milanese. Insomma, se ne continuerà a parlare ancora per diverso tempo. Ma non c’è stato, ovviamente, soltanto Federico Lucia ad esibirsi sul palco. Anche altri artisti ...

