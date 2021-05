(Di lunedì 3 maggio 2021) Per la seconda volta nelle ultime tre edizioni l’istituto Pietrodi Bergamo ospiterà ladi2021. L’evento, che si terrà il 4 e 5 maggio, vedrà coinvolti 15 studenti didi tutto il territorioe sarà realizzato con un format on-line, realizzato in accordo con il Miur. La vittoria dell’edizione 2019 da parte Lorenzo Caminada, studente Itis, ha permesso alla gloriosa “Esperia” di essere l’organizzatore dell’attuale edizione. Gli studenti partecipanti, per la prima volta sia del quarto che del quinto anno di corso, affronteranno nelle giornate del 4 e 5 maggio pv, il progetto di un sistema elettronico completamente da remoto. Partner dell’iniziativa è FAE, che ha aderito con ...

zazoomblog : Al Paleocapa Gara nazionale di elettronica per gli Istituti tecnici con Fae Technology - #Paleocapa #nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Paleocapa Gara

Zazoom Blog

...suggerisce e richiede anche maggiore controllo da parte dei vigili urbani sul lato di via... l'azienda ha indetto unaeuropea, attualmente in fase di aggiudicazione, per un importo di ...... soprattutto di viae corso Italia. […] Attualità Loano Loano, si può ... Trofeo Laigueglia, 175 iscritti allache apre la stagione ciclisticaLa gara approda nuovamente in territorio bergamasco per far vivere a 15 studenti momenti di apprendimento legati ai sistemi elettronici con la collaborazione di importanti partner ...