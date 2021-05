Tifosi del Napoli in rivolta sui social, tutti contro Fabbri (Di domenica 2 maggio 2021) Tifosi del Napoli in piena rivolta sui social. L’obiettivo è l’arbitro Fabbri ed un episodio che non sarebbe andato giù al popolo napoletano. Il pareggio del Napoli, maturato oggi contro il Cagliari, mette a serio rischio le possibilità concrete di poter raggiungere quel posto Champions che è diventato l’obiettivo stagionale di quest’anno. La squadra azzurra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021)delin pienasui. L’obiettivo è l’arbitroed un episodio che non sarebbe andato giù al popolo napoletano. Il pareggio del, maturato oggiil Cagliari, mette a serio rischio le possibilità concrete di poter raggiungere quel posto Champions che è diventato l’obiettivo stagionale di quest’anno. La squadra azzurra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

