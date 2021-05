Se ne è andato Pippo Dalla Vecchia: la vela italiana è in lutto (Di domenica 2 maggio 2021) La vela italiana è in lutto. All'età di 90 anni Pippo Dalla Vecchia ha ammainato le vele e ci ha lasciato. Una vita intera dedicata allo sport che amava prima come regatante quando ha sfiorato la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) Laè in. All'età di 90 anniha ammainato le vele e ci ha lasciato. Una vita intera dedicata allo sport che amava prima come regatante quando ha sfiorato la ...

