Napoli-Cagliari live dalle 15 | Gattuso rilancia Lozano con Osimhen

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - Giu_8 : RT @verok_cal: Napoli Cagliari 1-1 Sassuolo Atalanta 3-2 Ciao - RickyNoLimit : Italy Serie A ???? Bologna|Fiorentina o2.5 -140 (2u) Napoli|Cagliari BTTS Yes -135 (1.5u) Sassuolo|Atalanta o3.5 -110 (1.5u) - ruee126 : @ghesboh Il Benevento deve salvarsi, sono a pari punti con il Cagliari e alla prossima c'è lo scontro diretto, spia… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Sport Fanpage

Commenta per primo A pochi minuti dail centrocampista rossoblù Alfred Duncan ha presentato così la gara: Oggi è una delle partite più belle da giocare contro una squadra forte e ben organizzata - ha detto a Sky Sport - ...Temperature miti, con massime comprese fra i 17 gradi die i 21 di Firenze. A Roma nubi ... Nubi sparse e cielo coperto a, con schiarite in serata. A Palermo nuvole e qualche pioggia, in ...Insigne e compagni, in piena lotta per un posto in Champions League, dopo il ko nel recupero contro la Juve hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, mentre la formazione di Semplici si è rimessa ...Alfred Duncan, centrocampista del Cagliari, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport.