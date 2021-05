Napoli-Cagliari: in attacco cambiano due uomini, Gattuso ha scelto la punta (Di domenica 2 maggio 2021) Victor Osimhen e Hirving Lozano titolari in Napoli-Cagliari, oramai sembra essere questa la scelta di Gennaro Gattuso. Alla fine il messicano ha scalzato Politano che stava avendo un ottimo rendimento nelle ultime settimane. La gestione delle forze è comunque da tenere in conto e Politano le ha giocate praticamente tutte dopo l’infortunio di Lozano. La punta centrale sarà Osimhen che ha un ampio margine di vantaggio su Mertens. Pochi dubbi per Gattuso che punta ancora su Meret titolare e Hysaj in difesa come terzino sinistro. L’albanese nonostante sia in scadenza di contratto e giochi in un ruolo non suo, sta comunque dando il suo solito apporto di impegno e qualità alla squadra partenopea. In difensa rientra Manolas al fianco di Koulibaly, mentre a centrocampo ritorna titolare Fabian ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Victor Osimhen e Hirving Lozano titolari in, oramai sembra essere questa la scelta di Gennaro. Alla fine il messicano ha scalzato Politano che stava avendo un ottimo rendimento nelle ultime settimane. La gestione delle forze è comunque da tenere in conto e Politano le ha giocate praticamente tutte dopo l’infortunio di Lozano. Lacentrale sarà Osimhen che ha un ampio margine di vantaggio su Mertens. Pochi dubbi percheancora su Meret titolare e Hysaj in difesa come terzino sinistro. L’albanese nonostante sia in scadenza di contratto e giochi in un ruolo non suo, sta comunque dando il suo solito apporto di impegno e qualità alla squadra partenopea. In difensa rientra Manolas al fianco di Koulibaly, mentre a centrocampo ritorna titolare Fabian ...

