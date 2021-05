Napoleone, i 200 anni dalla morte dell’imperatore in esilio a Sant’Elena (Di domenica 2 maggio 2021) Il 5 maggio saranno 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte: le complicazioni dei dolori allo stomaco di cui soffriva da tempo gli furono fatali il 5 maggio 1821 alle ore 17:49. Le ultime parole di Napoleone furono “Francia, esercito – capo dell’esercito – Giuseppina”, come raccontano le cronache dell’epoca. L’imperatore francese si spense a Sant’Elena, una piccola isola nel mezzo dell’oceano Atlantico, ancora oggi possedimento britannico, così remota e sperduta da rendere impossibile ogni tentativo di fuga. Qui era stato sbarcato prigioniero ed esiliato il 15 ottobre 1815. L’esilio e la morte a Sant’Elena Sull’isola di Sant’Elena Napoleone ebbe ampia libertà di muoversi sebbene ... Leggi su urbanpost (Di domenica 2 maggio 2021) Il 5 maggio saranno 200diBonaparte: le complicazioni dei dolori allo stomaco di cui soffriva da tempo gli furono fatali il 5 maggio 1821 alle ore 17:49. Le ultime parole difurono “Francia, esercito – capo dell’esercito – Giuseppina”, come raccontano le cronache dell’epoca. L’imperatore francese si spense a, una piccola isola nel mezzo dell’oceano Atlantico, ancora oggi possedimento britco, così remota e sperduta da rendere impossibile ogni tentativo di fuga. Qui era stato sbarcato prigioniero ed esiliato il 15 ottobre 1815. L’e laSull’isola diebbe ampia libertà di muoversi sebbene ...

