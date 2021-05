Moto3, Mondiale 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 2 maggio 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di Moto3 aggiornata. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LA classifica Acosta 95 Antonelli 44 Migno 42 Fenati 40 Masia 39 Binder 36 Sasaki 33 Rodrigo 25 Garcia 24 Guevara 24 Dupasquier 24 Yamanaka 22 Foggia 20 Alcoba 18 Toba 18 Tatay 14 Suzuki 12 Salac 10 Artigas 7 Nepa 6 Kofler 3 Kunii 3 Oncu 1 Fernandez 0 Fellon 0 Izdihar 0 McPhee 0 Rossi 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ladeldi. Il campionato prende il via con le prime due tappe in Qatar, nell’anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l’emergenza coronavirus. Il campionato si concluderà a novembre a Valencia. LAAcosta 95 Antonelli 44 Migno 42 Fenati 40 Masia 39 Binder 36 Sasaki 33 Rodrigo 25 Garcia 24 Guevara 24 Dupasquier 24 Yamanaka 22 Foggia 20 Alcoba 18 Toba 18 Tatay 14 Suzuki 12 Salac 10 Artigas 7 Nepa 6 Kofler 3 Kunii 3 Oncu 1 Fernandez 0 Fellon 0 Izdihar 0 McPhee 0 Rossi 0 SportFace.

PaganoMattia : Pedro Acosta semplicemente clamoroso! in 4 gare in #moto3 tre vittorie e un secondo posto, a 16 anni! Già in fuga nel mondiale - tomaso_palli : #Migno è P4, peccato per l’errore a pochi giri dalla fine. Ai piedi del podio dove 2° è #Fenati. E che rischio col… - Teo_Gaud : #Moto3 | Oncu fa strike all'ultima curva e stende Binder e Masia, caos totale all'ultimo giro! Pedro Acosta vince i… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SpanishGP #Moto3 Vince ancora #Acosta! Spunto finale del leader del #Mondiale, che beffa #Fenati!… - peppe_v88 : Lunga vita alla #Moto3, patrimonio dello sport mondiale. -