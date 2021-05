Matteo Salvini risponde a Fedez ma un punto d’incontro è impossibile: ecco perché (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il monologo di Fedez sulla Lega omofoba andato in onda al concerto del Primo Maggio di Rai3, Matteo Salvini ha risposto al rapper tramite social, invitandolo a prendere un caffè. Matteo Salvini risponde a Fedez Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo il monologo disulla Lega omofoba andato in onda al concerto del Primo Maggio di Rai3,ha risposto al rapper tramite social, invitandolo a prendere un caffè.Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VincenzoDeLuca : Un pensiero per l’onorevole Matteo Salvini, il più grande sfondatore di porte aperte della politica italiana. - LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - LegaSalvini : PRIMO MAGGIO, SALVINI: “UN CANTANTE DI SINISTRA LITIGA COI VERTICI RAI DI SINISTRA...” “Un cantante di sinistra li… - uuuwhattadancer : RT @mocciosvs: 'Dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo', inizia Matteo Salvini: #Fedez - sun_flowerlover : RT @mocciosvs: 'Dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo', inizia Matteo Salvini: #Fedez -