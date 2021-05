Masters1000 Madrid, il tabellone di Fabio Fognini. Esordio con un qualificato, al 2° turno derby con Berrettini (Di domenica 2 maggio 2021) E’ ormai tutto pronto per l’inizio del Masters1000 di Madrid 2021. Fabio Fognini proverà a ripetere quanto di buono fatto vedere a Montecarlo anche se sarà veramente dura riuscire a conquistare i quarti di finale. Il sorteggio non è stato proprio dei migliori se non per il primo turno, almeno in linea teorica, dove troverà un qualificato o eventualmente un lucky loser. Al secondo turno si prospetta un derby combattutissimo contro Matteo Berrettini che usufruirà del bye al primo. Nell’unico precedente è stato il ligure ad avere la meglio, nel match di primo turno del Masters1000 di Roma del 2017. Da quella partita molte cose sono cambiate e, nonostante le indubbie qualità di Fognini ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) E’ ormai tutto pronto per l’inizio deldi2021.proverà a ripetere quanto di buono fatto vedere a Montecarlo anche se sarà veramente dura riuscire a conquistare i quarti di finale. Il sorteggio non è stato proprio dei migliori se non per il primo, almeno in linea teorica, dove troverà uno eventualmente un lucky loser. Al secondosi prospetta uncombattutissimo contro Matteoche usufruirà del bye al primo. Nell’unico precedente è stato il ligure ad avere la meglio, nel match di primodeldi Roma del 2017. Da quella partita molte cose sono cambiate e, nonostante le indubbie qualità di...

