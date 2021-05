"L'Inter gioca male". Ma la verità è un'altra (Di domenica 2 maggio 2021) La coerenza con le proprie idee ed aver esaltato le caratteristiche dei giocatori. Ecco i segreti del capolavoro di Conte Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 maggio 2021) La coerenza con le proprie idee ed aver esaltato le caratteristiche deitori. Ecco i segreti del capolavoro di Conte

FBiasin : La questione non è 'come gioca #Eriksen' ma 'come gioca l'#Inter con #Eriksen in campo'. E si vede da gennaio. #CrotoneInter - Inter : ?? | KICK-OFF Si gioca allo 'Scida', sono i padroni di casa a gestire il primo pallone della partita! ??… - Inter : ?? | KICK-OFF Si gioca a San Siro, il primo pallone della gara viene gestito da noi! ?? #InterVerona 0?-0? ???? D… - GlOVANNlGlOlA : @Fabio_Martini_ @andagn @Inter @Twitter Lecchini, senza vergogna. Preparano la superlega, e la juve gioca contro l’… - Rizd101 : @90ordnasselA @Inter È contento xché le prossime 4 le gioca tutte -